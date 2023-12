Putin ordnet erneute Vergrößerung der Armee an

Selenskyj-Zugeständnis an Soldaten

Selenskyj stellte dem Militär am Freitagabend eine Reform der Einberufungsgesetze in Aussicht. „Jeder in der Ukraine versteht, dass in diesem Bereich Veränderungen erforderlich sind“, sagte Selenskyj in seiner Ansprache auf Telegram. Diese würden demnach die Bedingungen für eine mögliche Demobilisierung der Frontkämpfer betreffen. Auch neue potenzielle Rekruten sollen im Fokus neuer kommender Gesetze stehen.