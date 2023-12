Bann gebrochen: Haie jubeln über Sieg in Wien

Nach fünf Auswärtsniederlagen in Folge konnten Innsbrucks Eishockey-Cracks am Freitag mit dem 4:1 bei den Vienna Capitals endlich in der Fremde jubeln, holten drei wichtige Punkte im Kampf um die Top-6. Der Hunger ist noch nicht gestillt. Am Samstag (17.30) soll in Fehervar der nächste Sieg her.