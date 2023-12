Stadtbibliothek lädt mit Samenbank zum Garteln

Bei den Gemüsesamen ist Tauschen das Gebot

Einen Großteil des Saatguts hat der stellvertretende Bibliotheksleiter Peter Baier-Kreiner gekauft. Auch Habermeier-Grafl steuerte als leidenschaftliche Gärtnerin Samen bei. Sie sagt: „Der Saatgut-Markt ist eine Katastrophe. Er ist so verengt.“ Vier Konzerne beherrschten ihn, die Auswahl und die Zucht leide darunter. Dem will man in Salzburg etwas entgegensetzen. Unter den Sorten befinden sich auch Besonderheiten wie die grün-rot-gestreifte „Zebra-Tomate“ oder die Feuerbohne „Lady Di“.