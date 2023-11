Brüssel bedroht Vielfalt auf Feldern und Tellern

„Es geht ganz klar darum, was wir in Zukunft anbauen können und womit wir uns dann ernähren werden. Es besteht ganz klar die Gefahr, dass diese Entscheidung in Konzernhände gerät“, warnt der heimische Aktivist Axel Grunt. Hintergrund der akuten Umweltschutz-Sorgen: Die EU verhandelt derzeit neue Regeln für den Saatgutmarkt.