Frischer Wind in der Walderlebniswelt

Heuer erstmals auch im Winter offen

Ein besonderes Programm ist noch für heuer geplant. „Wir haben heuer erstmals im Advent und in den Weihnachtsferien geöffnet“, verrät Tina Smetanig. Dann gibt es Kinderschminken, Ponyreiten - aber auch ein kleines Weihnachtsprogramm mit Maroni und Glühwein für die Erwachsenen. Immerhin planen die Unternehmer das beliebte Ausflugsziel in Zukunft wirklich ganzjährig zu betreiben. Smetanig: „Zumindest in den Ferien wollen wir täglich öffnen, so wie in der Hauptsaison von April bis Oktober. In der Nebensaison ist an den Wochenenden offen.“ Wer möchte kann dann durch die Wipfel wandern, über Slacklines kraxeln oder auf Trampolinen zeigen, was er kann. Das Ausflugsziel bietet Beschäftigung für jüngere und ältere Kinder.