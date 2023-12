Ausländische Kunden als Insolvenzfalle für Händler

Gerichtsstand entscheidet über offene Rechnungen

Eines haben beide Unternehmen gemeinsam: offene Forderungen im Ausland. „Da liegt auch das Problem. Innerhalb von Europa ist es eigentlich nicht so schwer, das Geld wiederzubekommen, aber es kommt immer auf den jeweiligen Gerichtsstand an“, erklärt Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband in Klagenfurt. Auch wenn es in Europa einfacher sei, dass Unternehmer an ihr Geld kommen, im Falle der KP Implex Handels GmbH, sei es schwierig, da in Italien andere Gesetzte herrschen.