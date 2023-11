Chinesische Schuldner zwingen Betrieb in Insolvenz

„Bis vor einem Jahr war die Gesellschaft stabil und mit ausreichend Eigenkapital versehen“, heißt es seitens des Alpenländische Kreditorenverbandes. Das auf Großhandel von Rund- und Schnittholz spezialisierte Unternehmen hatte vergangenes Jahr aber Rundholz in größeren Mengen nach China geliefert, was das Todesurteil für den Klagenfurter Betrieb bedeutete. Denn die beiden chinesischen Unternehmen, welche die Lieferung in Empfang nahmen, zahlten ihre Rechnung nicht.