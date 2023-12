Was Radler im Winter beachten sollten

Immer mehr Wiener nutzen das Fahrrad auch im Winter, konkret um 50 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. An vielen der 18 Zählstellen in der Stadt werden inzwischen im Winter mehr Radler gezählt als vor zehn Jahren im Sommer. Allein im Jahresabstand hat die Zahl der Fahrradfahrer in der Stadt um rund fünf Prozent zugenommen, die Zunahme im Winter liegt im Jahresabstand sogar bei fast 20 Prozent.