Ärzte schäumen wegen Parkplatz-Veto für Radweg

Fahrradständer statt Behindertenparkplatz?

Gegenüber Planungsstadträtin Ulli Sima argumentierte Resch, dass an anderer Stelle in der Krottenbachstraße sogar genug Platz für (viel breitere) Ladezonen und den Radweg sei - warum also nicht auch Parkplätze? Die Leiter des Primärversorgungszentrums beklagen, dass „das Wohl behinderter Menschen dem Luxushighway geopfert“ werde und es nun nicht einmal die Möglichkeit einer Rollstuhlrampe vor dem Primärversorgungszentrum gebe.