Wiener klopft an Tür - und kassiert Prügel

Ein 38-Jähriger hat am Donnerstag einen Einsatz der Sondereinheit WEGA ausgelöst. Der Mann suchte seine Frau (27), die er in der Wohnung eines Bekannten vermutete. Als der besorgte Wiener dann an der Wohnungstür in Meidling klopfte, öffnete ihm allerdings ein Unbekannter und der schlug ihm mit der Faust in Gesicht.