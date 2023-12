Mutiger Zivilist bei Anschlag irrtümlich getötet

Beim Aufstehen getötet

Die Soldaten glaubten jedoch, dass der israelische Zivilist ebenfalls zu den Terroristen gehörte, und eröffneten schließlich auch das Feuer auf den 37-Jährigen. In einem weiteren Video, das in sozialen Medien geteilt wurde, sieht man Castleman am Boden, mit erhobenen Händen. Als er versuchte aufzustehen, schossen die Soldaten erneut auf ihn. Das Verwechslungsopfer hatte laut „Times of Israel“ noch geschrien: „Nicht schießen, nicht schießen!“