„Die Brotschaft“ als Eldorado für Leberkäs-Fans

„Verkündet die Brotschaft und lasst uns gemeinsam eine neue Ära des Genusses einläuten“ - diese Zeilen im Auslagenfenster in der Linzer Landstraße 66 haben auch die „Krone“ neugierig gemacht. Was verbirgt sich hinter der „Brotschaft, die am heutigen Freitag um 11 Uhr ihre Pforten öffnet? Vielleicht eine neue Bäckerei? Falsch gedacht. Georg Ghaly klärt im Gespräch mit der „Krone“ auf: „Wir verwöhnen unsere Gäste ab sofort mit feinem, knusprig gegrilltem Leberkäse und unzähligen Toppings im Brot.“