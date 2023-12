Haus der Digitalisierung nimmt Daten ins Visier

Fokus auf Daten

Im ersten Jahre des Vollbetriebs besuchten bisher 13.500 Besucher die Schau „Mensch und Maschine“. Weil sich aber die digitale Welt noch schneller ändern als die unsrige, wird gerade an einer neuen Dauerausstellung gefeilt. 2024 werden Daten in den Mittelpunkt gerückt – von der Entstehung über das Filtern bis zur Auswertung und Veredelung dieses digital so wichtigen „Rohstoffs“.