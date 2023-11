Gebühren für Müll, Kanal und Wasser werden erhöht

Die hohen Landesabgaben für Gemeinden will die Villacher FP nicht mehr hinnehmen. In Kärntens Gemeinden drohe im kommenden Jahr ein Finanzloch in Höhe von 160 Millionen Euro. Gemeinden stünden vor der Zahlungsunfähigkeit, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag der blauen Fraktion. In dem Antrag wird gefordert, dass die Landesumlage abgeschafft werde.