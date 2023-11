Das System krankt: Gemeinden vor dem Bankrott

Zurück an den Verhandlungstisch

Bei einem Finanzgipfel zwischen Land sowie Städte- und Gemeindevertretern wurden zwar erste gemeinsame Nenner gefunden. Doch war Städtebundobmann Günther Albel in seiner Rede deutlich, als er meinte, man werde seitens des Städtebundes weiterhin vehement in seinen Forderungen und als harter Verhandlungspartner auftreten: „Wir müssen zurück an den Verhandlungstisch und erst wieder aufstehen, wenn weißer Rauch aufsteigt. Bund und Land müssen endlich erkennen, dass es sich nicht mehr ausgeht!“