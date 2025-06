Chaletparadies an idyllischem See wächst weiter

Erst im Vorjahr sind die Dauercamper am Pirkdorfer See abgezogen. Schon erstrahlt das Areal im neuen Glanz. Die Chefs Franz und Andrea Skuk setzen alles daran, das Paradies um den Pirkdorfer See zu verschönern. „Das Areal am Westufer des Sees wurde neu gestaltet, es lockt mit neuem Rückzugsort für Paare.“