A9-Ausbau: Steigt Verkehr stärker als erwartet?

Wirkung „massiv unterschätzt“

Aufhorchen lässt nun der Grazer Klimaforscher Karl Steininger in einem Schreiben an die Landtagsklubs: Dass laut TU-Studie der Ausbau nur minimalen zusätzlichen Verkehr auslöst (die Rede ist von etwa 700 Fahrzeugen pro Werktag), sei zu hinterfragen. Diese Wirkung werde nämlich in Österreich oft „massiv unterschätzt“.