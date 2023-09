Lang: „Wir wollen sogar mehr Verkehr auf der A9“

Sie verwies auf ein Schreiben des renommierten Grazer Klimaforschers Karl Steinigner, das am Montag an die Landtagsklubs ging. Auch er geht davon aus, dass die Bandbreite an Möglichkeiten, um die Ortsdurchfahrten entlang der A9 zu entlasten, größer ist. Der Anstieg des Straßenverkehrs durch einen dritten Fahrstreifen dürfe vergangene Erfolge beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region nicht eliminieren, mahnt Steininger.