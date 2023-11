Neuer Centerstürmer für Meister Salzburg

Drake Rymsha hat bei den London Knights, Ottawa 67’s und Sarnia Sting die kanadische Juniorenliga OHL durchlaufen. 2017 wurde er von den Los Angeles Kings gedraftet und absolvierte mit dem Club in der Saison 2020/21 auch ein Spiel in der NHL. Davor und danach, von 2018 bis 2023, spielte der Stürmer wechselnd bei verschiedenen Vereinen in der AHL und ECHL. Im Sommer dieses Jahres nahm er bei HKM Zvolen in der slowakischen Topliga, wo er in 6 Spielen 4 Tore und 3 Assists erzielte, erstmals ein Engagement in Europa an.