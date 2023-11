Regionales bis zu Fleisch aus dem 3D-Drucker

„Fleisch vom 3D-Drucker“ sind fleischlose Proteine

Für viele war zweifellos die „absolute Weltneuheit“, wie in der Einladung angekündigt, die skurrilste Neuigkeit: Fleisch aus dem 3D-Drucker! „Das ist natürlich Fleischersatz“, präzisiert Markenmanager Helmuth Hirschegger, „der 3D-Drucker steht in Holland und druckt die Produkte mit verschiedenen Proteinen aus – wie Soja, Erbsen oder Linsen. Tatsächlich eine Weltneuheit, entwickelt von 80 Wissenschaftlern.“ Hirschegger will nun als Exklusivpartner versuchen, das fleischlose Produkt auch in der Tiroler Gastronomie zu etablieren. Ansonsten jagte eine Köstlichkeit die andere auf zwei Etagen. Der Winter kann kommen, zumindest kulinarisch ist man bereit.