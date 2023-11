Feuer in Stiegenhaus: Hausbewohner evakuiert

Es ist ein Klassiker in Mehrparteienhäusern: Eigentlich darf in den Stiegenhäusern und Gängen nichts gelagert werden, doch das wird gerne ignoriert. Nun haben solche unsachgemäß gelagerten Gegenstände in der Grünen Gasse in Graz-Lend den Einsatz der Berufsfeuerwehr erschwert.