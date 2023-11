Tuchel: „Das hat mich beinahe selbst erschrocken“

Der FC Bayern ist am (morgigen) Mittwoch in der Champions League zuhause gegen den FC Kopenhagen gefordert. Der deutsche Rekordmeister will die Mega-Serie von 38 ungeschlagenen CL-Gruppenspielen und sogar 17 Siegen in Folge ausbauen. Trainer Thomas Tuchel habe sich bei dieser Serie „beinahe selbst erschrocken“ - siehe Video oben.