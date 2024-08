Zittersieg! Leverkusen müht sich gegen Jena weiter

Jena mutig

Bei Bayer hatte es offensiv lange nicht geklickt. „Und ihr wollt Deutscher Meister sein?“-Gesänge waren die logische Folge. Meistertrainer Xabi Alonso reagierte in der Pause, brachte auf der linken Seite Alejandro Grimaldo. Das zahlte sich umgehend aus, eine Flanke des Spaniers segelte in Richtung Hofmann, der per Kopf die Führung erzielte. Jena zeigte sich davon allerdings nicht beeindruckt, spielte weiter gut mit und hatte bis zum Schluss gute Chancen auf einen Treffer.