Transfertheater: Bayern erzählt „wahre Geschichte“

Es machte deutlich, dass das Transfer-Wirrwarr um Jonathan Tah Spuren hinterlassen hat. „Ich habe mir eigentlich geschworen, ich möchte mich gar nicht erklären müssen. Was da passiert und was da nicht passiert ist. Es ist so, dass uns Leverkusen eine Deadline gesetzt hat, uns gesagt hat: ‘Hört zu, bis dahin müsst ihr diese Summe zahlen.‘ Und ich habe Simon Rolfes (Anm. d. Red.: Leverkusen-Sportdirektor) schriftlich gesagt: ‘Simon, danke für die Deadline, danke für den Betrag, den du uns genannt hast. Wir können beides nicht erfüllen.‘ Und damit sind die Verhandlungen beendet“, schildert Eberl nun.