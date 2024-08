Krankl in Innsbruck: „Wir wären Meister geworden“

Hans Krankl war wieder in Tirol. Nicht – wie vor 30 Jahren – als Trainer, sondern als Sänger. Mit seiner Band Monti Beton trat er auf 2000 Metern Höhe auf der Innsbrucker Nordkette auf. Und sprach am Rande des Events mit krone.at-Sportchef Michael Fally über sein Musiker-Dasein, seinen Lieblings-Hit, seine Zeit als Trainer in Tirol („Wir wären Meister geworden“) und Österreichs Nationalteam.