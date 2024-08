Uli Hoeneß? „Vielleicht ist‘s ja auch ganz gut“

Klaus Augenthaler im krone.at-Video-Interview (aufgezeichnet am Samstag, vor dem ersten Bayern-Spiel dieser Saison): Der Weltmeister von 1990 spricht in Innsbruck mit Michael Fally über Hans Krankls musikalische Performance auf der Nordkette, den FC Bayern, Uli Hoeneß, Jonathan Tah und die Kapitänsfrage in der deutschen Nationalmannschaft.