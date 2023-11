Lernhilfe von Caritas kommt jetzt auf Rädern

28 Kinder nehmen Angebot an

Unterstützt wird das mobile Lerncafé auch vom Energieunternehmen PÜSPÖK. „Somit können wir nun noch mehr Kinder auf die Bildungsreise mitnehmen. Denn Bildung ist die beste Armutsprävention“, erklärt Balaskovics. 28 Kinder und Jugendliche nehmen das Angebot derzeit in Frauenkirchen, Illmitz und Andau in Anspruch.