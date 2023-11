Reisebusse erhalten mehr Platz an der Donaulände

Umkehrschleife vorm Brucknerhaus

Im Vorjahr hätte man außerdem bereits vorgeschlagen, untertags die Umkehrschleife vor dem Brucknerhaus zu nutzen, da dort während des Tages - also in der Zeit, in der die Passagiere zumeist abgeholt und wieder zurückgebracht werden - kaum Veranstaltungen stattfinden. „Dadurch würde die Aufenthaltsqualität beim Lentos gewahrt bleiben und nicht für den Kreuzfahrttourismus eingeschränkt werden“, macht Langer deutlich.