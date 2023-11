Losgelöste Künstliche Intelligenz

Einer der Gründe, warum Marcus nun in einem Offenen Brief Alarm schlägt, dass der „AI Act“ der EU ins Wackeln geraten ist. Seit zwei Jahren wird an dieser an sich weitsichtigen Regulierung gefeilt - jetzt droht sie an, wie sollte es anders sein, wirtschaftlichen Unternehmensinteressen zu scheitern. Trotz des Wissens, welch Schaden die völlig losgelösten Sozialen Medien schon angerichtet haben - und da war „nur“ menschliche Intelligenz (oder eben deren Mangel) im Spiel.