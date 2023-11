US-Bekleidungskette trollt Prinz Harry und Meghan

Offenbar ist es in Hollywood zum Sport geworden, die US-Ausgabe der Royal Family, also Harry und Meghan, zu verspotten. Nachdem sich bereits die TV-Serien „South Park“ und „Family Guy“ über sie lustig gemacht haben, widmet ihnen nun eine US-Bekleidungskette einen Platz in ihrem jährlichen „Schaufenster der Schande“ und sorgt damit für weltweite Schlagzeilen.