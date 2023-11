Türchen, die das Warten aufs Christkind verkürzen

Wer wann den ersten Adventkalender erfand, darüber scheiden sich die Geister. Fest steht: Zurückverfolgen lassen sich die Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert, und bereits damals war der Sinn dahinter, das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Dafür entwickelten sich verschiedene Methoden: So wurden etwa 24 Kreidestriche an die Wand gemalt, von denen an jedem Tag einer weggewischt wurde. Kinder durften jeden Tag einen Strohhalm in die Krippe legen, sodass das Jesuskind bei seiner Ankunft weich liegt. Oder man zündete eine Kerze mit 24 Abschnitten an. Den ersten gedruckten Kalender gab es Anfang des 20. Jahrhunderts - der erste Schokokalender wurde in den 1950ern verkauft.