Dornbirns verbesserte Leistung reichte nicht

Dabei war es - im Gegensatz zu anderen Partien der Dornbirner in der jüngsten Vergangenheit - keine klare Angelegenheit für die Innviertler. Die Rothosen fanden gut in die Partie, kamen in Hälfte eins auch zu guten Torchancen. Dennoch gerieten sie nach 25 Minuten in Rückstand, mit dem 0:1 ging es in die Pause. Bald nach Wiederanpfiff reagierte Verteidiger Samuel Mischitz nach einer Flanke zu langsam, 0:2. Doch auch nach dem zweiten Dämpfer verloren die Hausherren ihren Kampfgeist nicht.