Auch auf Konfrontationskurs voll auf dem Gaspedal

Auch wenn Max bei der Zieldurchfahrt in den Boxenfunk „Viva Las Vegas“ krächzte, so hatte das Statement noch ein Nachspiel. Am Rande des Grand Prix von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit erfuhr die „Krone“, dass sich in den letzten Tagen sogar die Chefetage von Liberty Media - CEO ist der 63-jährige Amerikaner Gregory B. Maffei - bei Red Bull Racing gemeldet hat. Motorsportchef Dr. Helmut Marko bestätigte: „Sie haben Christian Horner kontaktiert.“