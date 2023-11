Van der Bellen: „Frauenrechte sind Menschenrechte“

In einem Video, das Samstag früh auf allen Social Media Kanälen der Ministerinnen und Minister bzw. der Ressorts freigeschaltet wurde, artikulieren sie ihre Unterstützung für die UNO-Kampagne „Orange the world“ gegen Gewalt an Frauen: „Jeden Tag erleben Frauen weltweit schwerste Verletzungen dieser bzw. ihrer Menschenrechte“, so das Staatsoberhaupt.