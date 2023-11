Harry Kane stellt gleich zwei neue Rekorde auf

„War ein fantastisches Spiel“

Zudem ist Kane der erste Engländer, der in einer Bundesliga-Saison 18 Tore schoss. Zuvor war der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho mit 17 Treffern in der Saison 2019/20 der Beste. Kane selbst freute sich in erster Linie über den Sieg. „Manche Leute sehen das Ergebnis und hätten vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber es war ein fantastisches Spiel von allen“, sagte der Goalgetter. „Wir hätten allein in der ersten Hälfte drei Tore schießen können“.