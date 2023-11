Weil wir älter werden und Sex allein nicht reicht

Österreich wird im Jahr 2024 über 120 Milliarden ausgeben. Das sind 120.000 - in Worten einhundertzwanzigtausend - Millionen. Eine Zahl mit zehn Nullen am Ende. 120000000000 Euros. Fast unvorstellbar viel. Doch rund 30 Milliarden und somit ungefähr ein Viertel oder jeder vierte Euro fließt ausschließlich in den Pensionsbereich. Gut so. Doch können wir uns das leisten?