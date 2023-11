KI: Putin warnt vor einem Monopol des Westens

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor einem Monopol des Westens bei Künstlicher Intelligenz gewarnt. Für die Menschheit beginne in allen Lebensbereichen ein neues Kapitel, sagte Putin am Freitag auf einer KI-Konferenz in Moskau. Nach seiner Darstellung blenden einige westliche Suchmaschinen und generative KI-Modelle die russische Sprache und Kultur aus oder unterdrückten sie sogar.