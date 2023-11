EU will Zusammenarbeit mit Kanada vertiefen

Das wurde auf einem zweitägigen Gipfeltreffen mit Vertreterinnen und Vertretern Kanadas sowie der Europäischen Kommission am Freitag in Neufundland beschlossen (siehe Video oben). An dem Gipfel nahmen unter anderem Kanadas Premier Justin Trudeau, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel teil.