Drogenlenker crasht bei Fluchtversuch vor Polizei

Die Salzburger Polizei wollte am Freitag in der Münchener Bundesstraße gegen 21:45 Uhr ein PKW-Lenker kontrollieren. Der Mann aus dem Bezirk Braunau missachtete jedoch die Anhaltezeichen. Er steuerte sein hochmotorisiertes Auto weiter in Richtung Autobahnauffahrt. Eine zivile Streife folgte ihm. Bei der Verfolgung beschleunigte der Flüchtende seinen PKW im Bereich der Autobahnauffahrt A1 Richtung Wien auf zwischenzeitlich 198 km/h - bei einer 100 km/h Beschränkung.