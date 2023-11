Gas-Vorschreibung ist plötzlich doppelt so hoch

Ein Tiroler wandte sich mit seiner Gasrechnung verärgert an die „Krone“: Im Vergleich zum letzten Jahr soll er fast doppelt so hohe Teilbeträge zahlen. Die Nachfrage bei der Tigas blieb ohne Antwort. Der Tiroler Gasversorger beruhigte nun und kündigte für Mitte 2024 eine deutliche Preissenkung an.