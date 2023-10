Tigas verlängert „Bonus“, Preissenkung im Sommer?

Vermutlich Preissenkung im Sommer

Mit Anfang Juli stehe dann die nächste Preisanpassung beim Gas an. Aus heutiger Sicht sei hier mit einer weiteren Reduktion zu rechnen, so Grubhofer: „Nachdem wir keine eigene Erdgasproduktion in Tirol haben, müssen wir die Mengen international zukaufen. Die Beschaffung für die nächste Wintersaison 2024/2025 ist derzeit voll am Laufen.“