Leserin lieferte selbst die „Kärntner Krone“ aus

Als ich noch nicht pensioniert war, habe ich jahrelang in der Postfiliale hier im Ort gearbeitet„, erzählt Frieda Petscher bei einem Kaffee in ihrem Haus in der Äußeren Einöde. Damals fand die “Krone„ noch via Postsendung zu unseren Lesern auf den Tisch. Ihren Nachbarn hat die rüstige Oberkärntnerin die Zeitung gebracht, teilweise sogar zu Fuß, wie sie berichtet. Dabei musste sie der Post sogar beweisen, dass sie mit dem großen Kastenwagen zurechtkommt und vorfahren. “Ich sage Ihnen, das war schwieriger als die Führerscheinprüfung selbst!", lacht Petscher.