Radwege und Bibliotheken: Was unsere Leser bewegt

Radtour zur Waschmaschine

Nicht als einzige Zeitung wie Rolf Marktl zugibt, aber dafür am längsten, auch die Rätsel werden ausgiebig konsumiert. Sport nicht, den übt der frühere Berufsschuldirektor umso intensiver selbst aus. Der 78-Jährige kam eben von einer 2000 Kilometer-Radtour zurück, die ihn von Karlsruhe über Cannes bis nach Verona führte, wo das Rad dann geklaut wurde. Mitgebracht hat er einen Wunsch an die Politik: „Bessere Infrastruktur für Radfahrer! In Frankreich haben sie Radwege, von denen können wir nur träumen“, so der passionierte Radler, der vor 55 Jahren als Hochzeitsreise mit seiner Frau von Feldkirchen nach Klagenfurt geradelt ist, um eine Waschmaschine zu kaufen.