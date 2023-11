Terrorpläne an Schule: Täter waren nicht alleine

Der Fall erschütterte im Hochsommer die steirische Bevölkerung: Zwei junge Burschen, erst 15 und 16 Jahre alt, hatten sich radikalisiert und waren zu Anhängern des Islamischen Staats geworden. Einer von ihnen postete unter dem Pseudonym „El Terror“ Propagandamaterial und Enthauptungsvideos in einer Telegram-Chatgruppe. Die beiden planten sogar einen Anschlag auf die Mittelschule in Bruck, wollten Sprengstoff herstellen und alle Christen in einer Schulklasse erschießen.