Keine Reue: IS-Fans (15, 16) planten Schul-Terror

Völlig unscheinbar wirkten sie beim Prozess am Straflandesgericht Leoben. Ein 16-jähriger Kfz-Lehrling und sein Freund, ein 15-jähriger Schüler aus dem steirischen Bruck an der Mur. Doch die beiden in Österreich geborenen IS-Milchbubis, sie sich zu Anhängern der berüchtigten islamistischen Terrorbande radikalisiert hatten, planten Teuflisches.