Das sind die neuen Rampensäue

Das ATV-„Forsthaus“ hat seine neuen „Rampensäue“ gefunden: Im Kampf um eben diesen Titel und 20.000 Euro konnten sich bei der rot-weiß-roten Trash-TV-Show Satans Bratan aka Erik und Mitstreiter Mio letzten Endes durchsetzen. „Nach zwölf Tagen ist es eine enorme Erleichterung, draußen zu sein und noch den Sieg mitgenommen zu haben“, so Entertainer Satans Bratan zur „Krone“. Was er von der TV-Alm ins echte Leben mitnimmt? „Jede Erfahrung, die man macht, ist eine gute Erfahrung. Man lernt mit jeder dazu.“ Der konstante Schlafentzug und die ständige Beobachtung seien eine extreme Belastung gewesen, erzählt Kollege Mio: „Ansonsten war es eine coole Herausforderung. Auch mal so lange ohne Handy zu sein.“ Bei allem Vorwurf des Reality-Trashs, den Gewinn hat Erik für einen guten Zweck hergegeben, wie er sagt: „Ich habe meiner Mama Rechnungen und ihre Zähne gezahlt und einen Teil für ein Kinderhospiz gespendet.“