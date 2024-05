„Ich weiß nicht, ob ich mutig genug wäre“ 

Ist eine Welt ohne Gefängnisse möglich? Diese Frage stellt die achtteiligen Drama-Serie „A Better Place“, deren vergangene Dreharbeiten in Köln, Gladbach und Leverkusen die „Krone“ beiwohnte. Die Geschichte spielt in einer fiktiven Stadt, in der ein progressiver Bürgermeister zusammen mit einer Wissenschaftlerin ein revolutionäres Resozialisierungs-Programm einführt – mit dem Ziel, das örtliche Gefängnis zu schließen und die Inhaftierten wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Doch obwohl das Experiment viele Befürworter hat, werden auch Gegenstimmen in der Bevölkerung lauter. In eine der Hauptrollen der Canal+-Produktion schlüpft Maria Hofstätter als Wissenschaftlerin Petra Schach. Was hat die Schauspielerin von den Drehs mitgenommen?