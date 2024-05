Der Eiertanz um die neuen Dancing Stars im ORF

Der ORF will in diesem Eiertanz jedenfalls führen und stellt klar: „Solange keine Verträge unterschrieben sind, beteiligen wir uns nicht am Namedropping, werten es aber als ein gutes Zeichen für die anhaltende Attraktivität des Formats, dass schon jetzt gemutmaßt wird, wer 2025 bei ,Dancing Stars‘ dabei sein könnte.“ Die Gerüchte brodeln also weiter ...