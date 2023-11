Wandertour zum geheimnisvollen Wildschloss

Das Fürstentum Liechtenstein ist mit 160 Quadratkilometern der viertkleinste Staat in Europa und der sechstkleinste der Welt. Der Staatsname leitet sich vom Haus Liechtenstein ab, das seit der Gründung des Fürstentums im Jahr 1719 das Staatsoberhaupt stellt. Der Name der Adelsfamilie wiederum hat seinen Ursprung von einem Ort in Österreich. Die Stammburg des Geschlechts, die Festung Liechtenstein in Niederösterreich, ist der Überlieferung zufolge im 12. Jahrhundert auf einem „lichten Steine“ (hellen Felsen) errichtet worden. Wegen der Verbindungen der Landesfürsten zur Habsburgermonarchie lehnte sich Liechtenstein bis 1919 stark an Österreich an. Seit 1923 ist das Land durch einen Zollvertrag verwaltungsmäßig und wirtschaftlich eng mit der angrenzenden Schweiz verbunden. Damals wurde im Fürstentum auch der Schweizer Franken als Zahlungsmittel eingeführt.