Banküberfall in Wien: Räuber auf der Flucht

Ohne Verletzte ist am Dienstag ein Banküberfall in Wien-Hernals über die Bühne gegangen. Der Unbekannte hatte gegen 13.15 Uhr die Filiale in der Jörgerstraße betreten, legte ein Stück Papier mit der Geldforderung auf den Tresen und zeigte dem Angestellten eine Schusswaffe in seinem Hosenbund. Mit dem übergebenen Bargeld ergriff der Kriminelle anschließend die Flucht, berichtete die Polizei.